مشروع "مسام" السعودي يتلف 6324 لغما في المخا بمحافظة تعز

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الثلاثاء، إتلاف 6324 لغما وقذيفة غير منفجرة في مديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. قال مدير مشروع "مسام"، أسامة القصيبي، على الموقع الإلكتروني للمشروع، "العملية تضمنت إتلاف 815 لغما مضادا للدبابات، و815 صاعق ألغام مضادة للدروع، و363 صاروخا عيار 105 ملم، 252 قذيفة هاون، 635 فيوز قذائف، و350 قنبلة منوعة".

وأضاف "كما تم إتلاف 1500 طلقة عيار 14 ملم، و1594 طلقة مضادة للطيران عيار 23 ملم".

كان مشروع "مسام" قد أعلن الأحد الماضي، تمكن فرقه من نزع 105.395 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، منذ انطلاق المشروع وحتى 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في 25 حزيران/يونيو من العام الماضي، مشروع "مسام" بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ قرابة خمس سنوات بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.