مجددا… وفد إسرائيلي يزور قطر

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وفدا من بلادها زار العاصمة القطرية، الدوحة، للمشاركة في مؤتمر دولي.

نشرت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، تغريدة جديدة، جاء فيها أن وفدا طبيا إسرائيليا زار الدوحة للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال.

زار وفد طبي اسرائيلي 🇮🇱 العاصمة القطرية الدوحة 🇶🇦 للمشاركة في المؤتمر الدولي لجراحة الأطفال.

وضم الوفد ٩ اطباء إسرائيليين وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى رمبام في حيفا. pic.twitter.com/QmW1Z4AoRm — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 19, 2019

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي ضم 9 أطباء، وترأسه الدكتور ران شتاينبرغ، رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى رمبام (الرابي موسى بن ميمون) في حيفا.

يشار إلى أن قطر تستضيف وفودا إسرائيلية، بين الفينة والأخرى، آخرها كان وفدا رياضيا، شارك في شهر سبتمبر/أيلول 2019، وتحديدا منتخب ألعاب القوى، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى في الفترة بين 27 سبتمبر/ أيلول، و6 أكتوبر/ تشرين الأول.