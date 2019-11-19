تعطيل الدراسة في أبوظبي غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت حكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل جميع المدارس غدا في الإمارة بسبب توقعات عدم استقرار الأحوال الجوية في أبوظبي.

وقال الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه "نظراً لتوقعات عدم استقرار الأحوال الجوية في إمارة أبوظبي، تقرر تعطيل جميع مدارس مدينة أبوظبي يوم غد الأربعاء".

وأضاف البيان، "نظراً لتوقعات عدم استقرار الأحوال الجوية في إمارة أبوظبي تقرر تعطيل جميع مدارس مدينة أبوظبي يوم غد الأربعاء حفاطاً على سلامة الطلبة".

Due to unstable weather conditions, all schools in Abu Dhabi City will be closed on Wednesday, 20 November for students’ safety pic.twitter.com/hA2ERUvIcl — Abu Dhabi Government Media Office (@admediaoffice) November 19, 2019

وتشهد الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي خلال هذه الأيام بسبب منخفض جوي أثر على جميع إمارات الدولة، ومن المتوقع أن يهطل المطر بغزارة في بعض المناطق.