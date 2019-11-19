إسرائيل لإيران: احذروا... فنحن لسنا السعودية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إننا لسنا السعودية، ولن ندخل في حرب استنزاف أمام إيران.

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، الثلاثاء، أن كاتس حذر إيران بعد تعرض بلاده لهجوم صاروخي من سوريا فجرا، لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وذكرت الصحيفة العبرية أن وزير الخارجية الإسرائيلية قد صرح بأن بلاده ليست السعودية، موجها حديثه إلى إيران، وبأنها لن تسمح بتكرار الهجوم على بلاده، وبأن إسرائيل لا تريد الدخول في حرب استنزاف أمام إيران.

ونقلت الصحيفة عن كاتس أن الهجوم من سوريا، فجر اليوم، كان عملا إيرانيا، وبأن التهديد الإيراني قائم، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح بتكرار الهجوم عليها مرة أخرى، وبأن بلاده قلقة من وجود تهديدات على حدوده، مدعيا أن التهديد الإيراني بالقرب من حدوده.

ישראל כץ: "אנחנו לא סעודיה, לא ניכנס למלחמת התשה מול איראן"https://t.co/efVCt6ONy3 pic.twitter.com/4rHdOmNkf4 — ynet עדכוני (@ynetalerts) November 19, 2019

وقال الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، الثلاثاء، إن أنظمته الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ انطلقت من سوريا نحو إسرائيل.

وقبلها بدقائق، انطلقت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش: "تم تحديد أربع عمليات إطلاق من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية والتي اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية. لم يتم رصد استهداف التجمعات الإسرائيلية"، وفقا لـ"رويترز".

وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا أفاد أن الدفاعات الجوية السورية تصدت، فجر اليوم الثلاثاء، لأهداف معادية جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "إنه سمع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق".

وكان آخر هجوم شنته إسرائيل على الأراضي السورية يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث استهدفت حي المزة بدمشق بدفقات صاروخية، إذ أصيب منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني، أكرم العجوري، مخلفأ قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى إلحاقه دمارا وخسائر فادحة بممتلكات المواطنين.