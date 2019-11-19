بعد عرض ولي العهد... العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا جديدا بتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وجاء في نص الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمرنا بأن يعين الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة. وأن يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

والهيئة الملكية لمدينة الرياض هي مؤسسة مسؤولة عن تطوير مدينة الرياض في النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعمرانية، والبيئية، وترسم السياسات وتضع الإجراءات الرامية إلى رفع مستوى الخدمات، والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن، وفرص معيشته الرغدة.

مؤهلات الرئيس التنفيذي لـ #الهيئة_الملكية_لتطوير_مدينة_الرياض

الذي صدر قبل قليل الأمر الملكي بتعيينه.

الأستاذ/ فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد ..

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2005 من "جامعة ستانفورد"، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1999 من "جامعة pic.twitter.com/qcNoYQZfvg — إبراهيم الماجد (@almajed118) November 19, 2019

​وبحسب الصحفي السعودي إبراهيم الماجد، ففهد بن عبد المحسن حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2005 من "جامعة ستانفورد"، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1999 من "جامعة واشنطن في سانت لويس" في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة الإدارة في التطوير العقاري من "جامعة هارفارد".