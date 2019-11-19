مصدر: البرلمان العراقي يقرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة

قال مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية .

بغداد – سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية".