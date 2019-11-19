مصدر: البرلمان العراقي يقرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة

بغداد – سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية"، لافتا إلى أن "ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية".
وأنهى الاضطراب الهدوء النسبي الذي نعم به العراق منذ إعلانه النصر على تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في عام 2017. ويطالب المحتجون بالإطاحة بطبقة سياسية يعتبرونها فاسدة وأسيرة مصالح خارجية. ولجأ المحتجون إلى أساليب العصيان المدني مثل الإضرابات وعرقلة حركة المرور وغلق الموانئ والمنشآت النفطية.
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