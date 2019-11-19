الدفاع السعودية تعلن عن وظائف لنساء المملكة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في المملكة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية "تعلن وزارة الدفاع عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة".

تعلن #وزارة_الدفاع عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.https://t.co/KdUW1bCk19 pic.twitter.com/IGumi1jHyx — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 19, 2019

​وجاء في الإعلان أن الوظائف الشاغرة هي "أطباء، وصيادلة، وأخصائيون وفنيون صحيون، ومهندسون وفنيون، وتمريض، وإداريون، والخدمات المساندة".

وتعمل سعوديات منذ سنوات في وزارة الدفاع بقطاعات غير قتالية تابعة للوزارة، كالتخصصات الطبية والثقافية والاجتماعية.

وفي أكتوبر الماضي بدأت وزارة الدفاع السعودية، تلقي طلبات الشابات السعوديات الراغبات بالانضمام للوزارة وشغل وظائف عسكرية برتب متعددة، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وشملت الوظائف المعروضة وقتها رتب "جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب"، ويتم التقدم على تلك الوظائف عبر بوابة إلكترونية تابعة للوزارة.