عودة مقاتلات "إف 35" الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الإماراتية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عودة مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة "الظفرة" الجوية في الإمارات.

أوضحت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن المقاتلات عادت من قاعدة "هل" الجوية، كبرى القواعد الجوية في ولاية يوتا الأمريكية، للانضمام إلى الجناح الاستكشافي الجوي 380، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

مقاتلات ال (F-35A) آل تا بعة لسلاح الجو الأمريكي عادت من قاعدة "هل" الجوية إلى قاعدة #الظفرة الجوية في #الإمارات العربية المتحدة ، للانضمام إلى الجناح الاستكشافي الجوي 380 في 16 نوفمبر 2019 pic.twitter.com/moWqSCFqkq — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) November 19, 2019

​وتعد "F-35" المقاتلة الأكثر تقدما وتطورا في العالم، وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وهو الجيل الأحدث، تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بالإضافة إلى الجيش الأمريكي، فقد وصلت عدة طائرات منها إلى إسرائيل أخيرا.