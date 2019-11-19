بعد تحقيق الكفاية المحلية... مصر تخطط لتصدير هذا المنتج إلى أوروبا

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن بلاده لديها قدرات جيدة جدا في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن مصر لديها احتياطي مناسب تستطيع منه كفاية كل احتياجاتها والتصدير للخارج.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لموقع "العين الإخبارية"، أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر قبرص، مشيرا إلى أن هذه الخطة من أولويات حكومته.

وتابع شاكر "مصر تخطط لأن تكون هناك خطوط ربط كهربائي مع قبرص بنحو 2000 ميغاوات، وندرس إنشاء ذلك على مرحلتين".

وأكد الوزير على أنه هناك خطة لوصول إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 8200 ميغاوات خلال عام 2022.

وأوضح: "نستهدف في نهاية 2022 وصول الإنتاج إلى 8200 ميغاوات، وهو ما يعني تنفيذ ما تم التخطيط له وبنسبة تتخطي 4%".

ولفت الوزير إلى أن الربط الكهربائي مع الأردن والخليج سيؤدي لتعزيز التعاون وإعطاء استقرار في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأعلن الوزير في وقت سابق بأن بلاده اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطي العالمي بالشبكة، الذي يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة.

وتابع بأن هذا الاحتياطي يزيد يوما بعد يوم بعد التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع قبرص والسعودية والسودان ودول الخليج.

ووقعت مصر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع الأردن والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذى لهيئة الربط الخليجي، مذكرة تفاهم واتفاقيتي سرية البيانات والمعلومات بين كل من مصر والأردن وهيئة الربط الخليجي لمشروع ربط شبكتي مصر والأردن بشبكة الربط الخليجي.

وقال شاكر إن الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، مشيراً إلى أن مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ومشروع الربط الذي يتم تنفيذه حالياً مع السودان.