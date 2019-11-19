سوريا تعلن عودة إنتاج مصفاة بانياس للنفط بعد الانفجار الذي وقع 7 نوفمبر

أعلنت وزارة النفط السورية عودة جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس (ريف طرطوس) إلى العمل بعد انفجار في وقت سابق من الشهر.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أن "جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس عادت إلى العمل بعد الانفجار الذي وقع في أحد الخزانات في السابع من الشهر الجاري أثناء إجراء عمليات صيانة لإحدى وحدات الإنتاج في المصفاة وأدى إلى استشهاد عامل وإصابة خمسة آخرين".

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العمال والفنيين في مصفاة بانياس "أتموا تفريغ الحاويات في قسم التحسين لتعود جميع أقسام الإنتاج إلى العمل ويبدأ إنتاج البنزين بعد إزالة كل الآثار الناتجة عن حادث الانفجار في المصفاة".

ونوهت الوزارة بجهود العاملين الذين عملوا على ارتفاع يقارب 65 متراً وبأوزان ثقيلة تم رفعها لتوضع في أمكنة محددة على ذلك الارتفاع ضمن مخاطر الرياح والتلوث بالغازات المتفجرة.

ووقع انفجار عنيف داخل مصفاة بانياس النفطية في ريف طرطوس على الساحل السوري مساء الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في طرطوس عن مصدر في مصفاة بانياس، أن "الانفجار يعود سببه لخطأ فني حصل أثناء قيام ورش الإصلاح بعملية صيانة لأحد الخزانات الرئيسية يحوي مشتقات نفطية، ما أسفر عن حدوث انفجار ضمن المصفاة".