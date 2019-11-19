الإمارات تدين اختطاف قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر

وقالت الإمارات إن القاطرة البحرية "تعرضت لعملية سطو مسلح أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعلنت مصلحة خفر السواحل التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أمس الأثنين، عن ضبط 3 سفن، إحداهن سعودية، في ميناء البحر الأحمر، بدعوى دخولهن إلى المياه الإقليمية اليمنية دون إشعار مسبق.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارتية، في بيان لها أن الإمارات العربية المتحدة "تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس بأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأكد البيان "على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعددي الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي"، وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

يتبع...