الجيش الإماراتي يعلن نيته شراء طائرتين "غلوبال آي" للإنذار المبكر

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية نيتها شراء طائرتين من نوع "غلوبال آي" للإنذار المبكر والتحكم، إضافة إلى 3 طائرات تزود بالوقود.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أكد اللواء طيار إسحاق البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 خلال المؤتمر الصحفي للمعرض، نية القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة شراء طائرتين إضافيتين من نوع "غلوبال آي" /G 6000-SRSS / للإنذار المبكر والتحكم من شركة ساب السويدية.

وأضاف: "ذلك بالإضافة إلى ثلاث طائرات تزود بالوقود من نوع 330MRTT من شركة "إيرباص" /Airbus، وذلك انسجاماً مع رؤية القيادة بتوفير الإمكانيات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة بهدف زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور والتحديث للوصول لمستوى أحدث الجيوش في العالم".