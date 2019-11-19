نتنياهو: القرار الأمريكي فرصة لتحديد الحدود الشرقية لإسرائيل وضم غور الأردن

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامن نتنياهو، اليوم الثلاثاء إن القرار الأمريكي التاريخي حول المستوطنات، يعطي إسرائيل فرصة لمرة واحدة لتحديد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل وضم غور الأردن.

وأضاف "لا يمكن تحقيق ذلك من خلال تشكيل حكومة ضيقة تعتمد على "القائمة المشتركة" الممثلة للفلسطينيين داخل إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وجاءت تصريحات نتنياهو في كلمة متلفزة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، وأشار إلى أن "القرار الأمريكي التاريخي بالأمس يعطينا الفرصة لمرة واحدة لتحديد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل وضم غور الأردن، ولا يمكن فعل ذلك في حكومة أقلية تعتمد على أحمد الطيبي وأيمن عودة".

קראתי לבני גנץ ואביגדור ליברמן להקים ממשלת אחדות רחבה, שתשמור על ביטחון ישראל ותספח את בקעת הירדן. pic.twitter.com/KxXuMSmPDq — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 19, 2019

وتابع "ادعو بني غانتس وأفيغدور ليبرمان لتشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون على أولوية أجندتها عند تشكيلها ضم غور الأردن، للحفاظ على إسرائيل آمنة، والتاريخ لن يسامح من يضيع هذه الفرصة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أن الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان "تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس ترامب وشكره وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا" وادعى أن الشعب اليهودي لا يعيش على أراض ليست له لأن هذا هو وطننا منذ أكثر من 3000 عام وأضاف أننا نسمّى "يهود لأننا جئنا من هنا، من يهودا".