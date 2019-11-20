تسجيل
01:09 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث

    هجوم عنيف للجيش التركي والفصائل المسلحة على 5 قرى شمالي الرقة السورية

    © REUTERS / MURAD SEZER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 12
    تابعنا عبر

    يشن الجيش التركي والفصائل التركمانية السورية المسلحة التابعة له، هجوما عنيفا بالأسلحة الثقيلة على أربع قرى سورية في ريف الرقة الشمالي في هذه الأثناء.

    وقال مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة، إن الجيش التركي والفصائل "التركمانية" المسلحة التابعة لأنقرة، يشنون في هذه الأثناء هجوما عنيفا بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على مواقع تنظيم  "قسد" في قرى "قز علي وخربة البقر والجرن والقرنفل"، وخفية سالم بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.

    القوات التركية والأميركية خلال دورية مشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا فيالمنطقة الآمنة شمال سوريا، 8 أكتوبر 2019
    © REUTERS / Alec Dionne
    تركيا تجدد دعوتها لروسيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

    وأضاف المراسل، أن "صوامع قرية "خفية سالم" بريف تل أبيض الغربي تعرضت خلال الهجوم لقصف عنيف بصواريخ الفصائل التركمانية المسلحة الموالية للجيش التركي، موضحا أن مجموعات تابعة لتنظيم قسد لا تزال تتحصن داخل مبنى الصوامع.

    وكان إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، جدد الثلاثاء دعوة بلاده لروسيا وأمريكا إلى، "الالتزام بتعهداتهما بشأن المنطقة الآمنة في سوريا".

    وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، أن أنقرة مستعدة لاستئناف العمليات في سوريا في حال فشلت روسيا والولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتهما بسحب التشكيلات الكردية من المنطقة الآمنة.

    انظر أيضا:

    سوريا تعلن عودة إنتاج مصفاة بانياس للنفط بعد الانفجار الذي وقع 7 نوفمبر
    خبير عسكري: سوريا لم تعلن عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل... فمن أطلقها؟
    تركيا تجدد دعوتها لروسيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا
    وكالة السياحة الروسية توصي الشركات السياحية بإيقاف بيع الرحلات إلى سوريا
    الكلمات الدلالية:
    الرقة, الجيش التركي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التدريب والتحضير للمسابقة الشتوية للسباحة في مياه النهر لأعضاء مركز ميغابولوس للسباحة الباردة في نهر ينيسي في درجة حرارة الهواء أقل من 20 درجة تحت الصفر في كراسنويارسك الروسية
    افتتاح موسم السباحة الشتوية في روسيا
    الولايات المتحدة الأمريكية: المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي
    المستوطنات "لا تتعارض مع القانون الدولي"
    إنفوجرافيك - معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة
    صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك