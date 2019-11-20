أنصار الله تعلن الإفراج عن السفن الكورية المحتجزة لديها

كشف القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حسين العزي، أنهم سيقومون بالإفراج عن سفن كورية جنوبية، بعد نحو 24 ساعة من احتجازها من قبل القوات البحرية التابعة للجماعة، في البحر الأحمر غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العزي وهو رئيس العلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، ونائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، على حسابه في "تويتر": "‏تم الأمر بالإفراج عن السفن الكورية في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسيول، وبعد التحقق من مدنية السفن واعتذار الطاقم والوقوف أيضا على حقيقة الأسباب التي وقفت وراء هذه المخالفة".

وتابع: "تبين من واقع التحقيق أنها تعود إلى اضطرار السفن للهروب إلى مياهنا الإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان البحر".

واعتبر العزي، أن "القوات البحرية وخفر السواحل سجلت انتصارا للسيادة اليمنية وسلامة الملاحة البحرية، التي ترتكز في جوهرها على احترام المياة الإقليمية للدول والتقيد بالقانون الدولي للبحار".

وأضاف: "انتصار لمدنيتنا وأخلاقنا اليمنية من خلال تقديرنا لمدنية السفن وتفهمنا لظرف طاقمها".

يتبع..