الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم من 3 طائرات إسرائيلية على دمشق

أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الدفاغات الجوية السورية تصدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لأهداف معادية.

وأضاف المراسل، أن "صواريخ أرض جو سورية تتصدى لدفقات متتالية من الصواريخ المعادية".

وأكد مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، أن "المضادات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية في جنوب العاصمة دمشق".

وقال مصدر أمني لـ "سبوتنيك"، أن "3 طائرات إسرائيلية تناوبت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه محيط العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر الأمني، أن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت الصواريخ من فوق منطقة إصبع الجليل عند المثلث السوري اللبناني الفلسطيني".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي".

وقال مصدر أمني ثانٍ لـ "سبوتنيك"، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت ١٢ صاروخًا"، مضيفا أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري أسقطت 9 منها".

وأكد مراسل "سبوتنيك"، تصدي صواريخ الدفاع الجوي لموجة جديدة من الأهداف الإسرائيلية فوق سماء العاصمة دمشق ومحيطها، بعد الرشقة الأولى بأقل من 10 دقائق.

وأضاف المراسل، "سماع أصوات انفجارات عنيفة يسمع دويها في أجواء العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ".

يتبع..