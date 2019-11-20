تسجيل
03:23 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    وفد ألماني يبحث بدمشق عودة المهجرين ورفع العقوبات

    وفد ألماني يبحث بدمشق عودة المهجرين ورفع العقوبات: سوريا كألمانيا بعد الحرب (صور)

    © Sputnik . ALI HASHEM
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    عبر أعضاء وفد برلماني ألماني يزور سوريا منذ الاثنين الماضي عن إعجابهم بالشعب السوري، وبقدرته على العمل والإبداع معربين عن إيمانهم بأن السوريين قادرين على النهوض ببلادهم كما فعل الشعب الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، والذي استطاع تحويل بلده إلى واحدة من أعظم دول العالم.

    وأعرب رئيس الوفد ورئيس مجموعة الاتصال الخاصة  بسوريا في الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا فرانك بازيمان، عن موقف حزبه وكتلته البرلمانية التي تشكل 16 بالمئة من البرلمان الاتحادي الألماني الرافض لفرض الحصار على سورية وضرورة بناء علاقات جيدة مع سورية وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين داعياً إلى العمل المشترك واتخاذ خطوات عملية لعودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

    وأشار إلى أهمية عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلدهم والمساهمة في إعادة إعمار سوريا وتطوير اقتصادها وتنميته.

    وفد ألماني يبحث بدمشق عودة المهجرين ورفع العقوبات
    © Sputnik . ALI HASHEM
    وفد ألماني يبحث بدمشق عودة المهجرين ورفع العقوبات

    وأكد أعضاء الوفد الألماني خلال لقاءاتهم واجتماعاتهم في دمشق أمس معارضتهم لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا خلال السنوات الأخيرة، داعين إلى رفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري ودعم جهود إعادة الإعمار في البلاد لتسهيل عودة السوريين الذين أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد،

    وأكدوا أن أوضاع سوريا اليوم تشبه إلى حد كبير أوضاع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن الشعب الألماني تمكن بعد انتهاء الحرب وخلال وقت قصير من إعادة إعمارها، وتحويلها إلى واحدة من أعظم الدول في العالم، معربين عن ثقتهم بشجاعة الشعب السوري وبأن لديه الإمكانيات الكافية لإعادة إعمار بلاده، وهو ما لمسه الشعب الألماني فعليا من خلال معايشته للاجئين السوريين في ألمانيا "حيث لاحظنا قدراتهم الاستثنائية على العمل والإبداع".

    وأجرى الوفد الألماني، أمس الثلاثاء، عدة لقاءات مع معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري أيمن سوسان، ومع رجال أعمال سوريين في غرفتي الصناعة والتجارة ومع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، كما زار دار الأوبرا السورية بدمشق "دار الأسد للثقافة والفنون" برفقة عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري ورجال الأعمال.

    وفد ألماني يبحث بدمشق عودة المهجرين ورفع العقوبات
    © Sputnik . ALI HASHEM
    وفد ألماني يبحث بدمشق عودة المهجرين ورفع العقوبات

    وكان الوفد البرلماني الألماني وصل إلى دمشق يوم الاثنين الماضي في زيارة عمل تستمر لغاية الـ25 من الشهر الجاري، ويلتقي خلالها العديد من المسؤولين السوريين، ويضم الوفد كلا من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني فرانك بازيمان رئيس مجموعة الاتصال الخاصة بسوريا في الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" وفالديمار هريردت وأودوهيميلغارن ويورجين هانز بول وشتيفن كوتره وسيباستيان مونتسنماير إضافة إلى إعلاميين ومترجمين.

    ويتضمن جدول أعمال الوفد لقاءات مع رئيس مجلس الشعب ووزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والسياحة، والإسكان والأشغال العامة، كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع سماحة مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون وجولات على معالم تاريخية ودينية في دمشق القديمة وفي مدينتي صيدنايا ومعلولا بريف دمشق.

    وتعد هذه الزيارة الثانية لوفود برلمانية ألمانية إلى سوريا منذ عام 2011، حيث زار وفد برلماني ألماني دمشق شهر آذار/ مارس من العام الماضي 2018، وضم أعضاء من حزبي الحزب البديل من أجل ألمانيا من البرلمان الاتحادي البوندستاك، وثلاثة أعضاء من البرلمان المحلي.

    انظر أيضا:

    ريابكوف لا يؤكد اقتراح موسكو رفع عقوبات عن إيران مقابل انسحاب تشكيلات لها من سوريا
    الجعفري يلتقي موغيريني ويطلب منها رفع العقوبات وفتح السفارات في سوريا
    أول رسالة رسمية إلى سوريا بخصوص رفع عقوبة دولية مؤثرة
    الكلمات الدلالية:
    البرلمان الألماني, سوريا, تمديد رفع العقوبات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التدريب والتحضير للمسابقة الشتوية للسباحة في مياه النهر لأعضاء مركز ميغابولوس للسباحة الباردة في نهر ينيسي في درجة حرارة الهواء أقل من 20 درجة تحت الصفر في كراسنويارسك الروسية
    افتتاح موسم السباحة الشتوية في روسيا
    الولايات المتحدة الأمريكية: المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي
    المستوطنات "لا تتعارض مع القانون الدولي"
    إنفوجرافيك - معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة
    صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك