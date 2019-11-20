أول تعليق من نتنياهو على استهداف مواقع عسكرية في سوريا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "الضربة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم في سوريا، استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، وكانت ردا على قصف تعرضت له إسرائيل".