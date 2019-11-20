الإمارات توقع عقدا مع شركة فرنسية لصيانة ذخائر الـ"ميراج 2000"

© AP Photo / Kamran Jebreili معرض دبي للطيران 2019 15

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن قيمة العقد تصل إلى 1.28 مليار درهم (350 مليون دولار أمريكي).

وأظهر عرض توضيحي قدمه مسؤولون بوزارة الدفاع الإماراتية في معرض دبي للطيران، أن الإمارات منحت شركة "إم.بي.دي.إيه الفرنسية" عقدا بقيمة 1.28 مليار درهم (350 مليون دولار) لصيانة ذخائر طائرات ميراج 2000 المقاتلة.

وقد شهد العام 2019 زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار مقارنة بعام 2015، وقد حضر المعرض 79380 زائراً، حيث عقدت صفقات بقيمة 113.8 مليار دولار.

وافتتح محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، "معرض دبي الدولي للطيران 2019" الذي تستضيفه دبي في مدينة المعارض بمطار آل مكتوم الدولي ويستمر حتى 21 نوفمبر الجاري.

ويعتبر معرض دبي للطيران، معرض الطيران الأكبر في العالم، حيث يجتمع المختصون بهذا القطاع في كافة مجالاته للتواصل وعقد الصفقات. وقد شهد العام 2019 زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار مقارنة بعام 2015، وقد حضر المعرض 79380 زائراً، حيث عقدت صفقات بقيمة 113.8 مليار دولار.

وستشهد المدينة افتتاح أكبر مطار في العالم عند اكتماله، مع إمكانية استيعاب 160 مليون مسافر و12 مليون طن للشحن سنوياً.