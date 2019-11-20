السعودية تعلن إطلاق تأشيرات عمل جديدة... هذه شروطها

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، إطلاق تأشيرات تأسيسية للمنشآت خلال الشهر المقبل، لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرة.

وكشف الراجحي، خلال لقاء مفتوح بالغرف السعودية في حائل، أن وزارة العمل "أنهت 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، وجارٍ العمل على إطلاق 32 مبادرة لخدمة القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم التوقيع على عدة مبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات، في القطاع الخاص، وذلك حسب مجلة "سيدتي"

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت منصة قوى لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال والتي تصل إلى 120 خدمة منها 70 خدمة تعمل الآن، بينما سيكتمل العمل ببقية الخدمات خلال الخمسة أشهر المقبلة، مبيناً أنه ابتداء من الشهر المقبل سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة "قوى"، وهي تأشيرات لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات، حيث يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد ذلك تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.

وأفاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص بمبدأ الشراكة والتكامل لتحقيق نتائج مستدامة ومثمرة لسوق العمل وبما يعزز من نمو قطاع الأعمال، ويحقق التوطين المستدام ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن فيه، لافتا إلى أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تأتي بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.