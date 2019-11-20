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13:18 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

    وزير خارجية البحرين: مبادرة إيران يجب أن تكون في إطار أوسع وتشمل الجميع

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
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    قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، إن مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران موضوع مهم ويجب أن تشمل جميع الأطراف الدولية المهتمة إذا أريد لها النجاح.

    موسكو- سبوتنيك. وذكر الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو: "حول مبادرة هرمز للسلام التي طرحت من قبل إيران للتعامل حول موضوع له أهمية دولية، يجب أن يكون أي طرح يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع في المنطقة، إذا يريدون له النجاح يجب أن يكون بإطار أوسع ويشمل الجميع".

    الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © REUTERS / HANDOUT
    بعد مبادرة روحاني... ما فرص نجاح تشكيل إيران لـ"تحالف الأمل"
    وأضاف الوزير البحريني: "نحن نأخذ أي مبادرة تأتي لإحلال السلام في المنطقة بكل جدية".

    وتابع ابن أحمد: "نحن لا نريد إجراءات عدوانية من أي بلد في المنطقة ونريد نظرة مشتركة في هذا الشأن ونتطلع أن إيران ستأخذ هذا في عين الاعتبار".

    كما أشار آل خليفة بشأن المبادرة الروسية للسلام في المنطقة، بقوله: "هناك أطروحات مختلفة ودائما نتفق مع روسيا في الأطروحات حول الأمن في المنطقة".

    وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى إنشاء "تحالف الأمل" للسلام بين إيران ودول الجوار في الخليج لتأمين حرية الملاحة وسلامة إمدادات النفط في الخليج.

    وأضاف روحاني في كلمته، أن المبادرة التي تحمل اسم  مبادرة "هرمز للسلام" تشمل دول الجوار في منطقة الخليج، في إشارة إلى السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، موضحًا أن التحالف يهدف إلى تحقيق السلام وتأكيد العلاقات الودية بين دول الخليج، على حد وصفه، بما يضمن حرية الملاحة في الخليج وحرية التنقل وتأمين إمدادات النفط.

    وأشار الرئيس الإيراني إلى أن هذا التحالف سيلتزم بكافة القوانين والأعراف التي تقرها الأمم المتحدة والقوانين الدولية، بما يضمن سيادة الدول المشاركة فيه وعدم الاعتداء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لافتا إلى أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيعلن لاحقًا تفاصيل هذا التحالف.

    واعتبر حسن روحاني أن "الأمن والسلام وحرية الملاحة في الخليج لن يتحقق إلا من خلال مشاركة دول المنطقة"، دون أي تدخل من القوى الأجنبية، في إشارة إلى القوات الأمريكية والبريطانية المتواجدة في منطقة الخليج.

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة, البحرين
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