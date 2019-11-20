مراسل سبوتنيك: الجيش السوري ينتزع بلدة المشرفة من المسلحين بريف إدلب

سيطرت وحدات من الجيش السوري على بلدة المشيرفة أحد المعاقل الرئيسية لتنظيم أجناد القوقاز إلى الشرق من الطريق الدولي (حلب- دمشق) بنحو 20 كم، بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل سبوتنيك في ريف إدلب أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة "المشيرفة" أحد معاقل تنظيم أجناد القوقاز بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله أن وحدات من الجيش السوري تقدمت وسط تمهيد جوي روسي سوري كثيف باتجاه "المشيرفة" وتمكنت من السيطرة عليها، مشيرا إلى أن البلدة تعتبر أحد أهم معاقل مسلحي "اجناد القوقاز" حلفائهم في تنظيم "هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة"، وكانت المجموعات المسلحة تستخدمها منطلقا لتنفيذ هجماتهم الصاروخية باتجاه والبلدات المحررة ومواقع الجيش السوري في المنطقة، ومركزا لخطوط الإمداد القادمة من مدينة معرة النعمان.

ويضم تنظيم "أجناد القوقاز"، مقاتلين متطرفين متحدرين من دول تقع على الحد الفاصل بين أوروبا وآسيا مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا والشيشان، وتقدر أعدادهم بآلاف المقاتلين الذين وصلوا إلى سوريا مع عائلاتهم أواخر 2012 وأوائل 2013، وبدؤوا بالتجمع في فصيل عسكري واحد تحول إلى كيان مستقل عن الفصائل الأخرى.

ويُهيمن على قيادة أجناد القوقاز قادة شيشانيون يتمتعون بخبرة قتالية كبيرة مثل القائد العام للتنظيم عبد الحكيم الشيشاني وحمزة الشيشاني وبكر الشيشاني.