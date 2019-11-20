السيسي يلتقي ميركل ويشيد بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في المجالات كافة.

والتقى السيسي، اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بدار المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الإلكترونية.

ومن جانبه قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد إجراء مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، لافتا إلى أن ميركل ثمنت الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرا، خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكدت ميركل أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وقال راضي إن السيسي أشاد بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مشددا على تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السيسي إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.