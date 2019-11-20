الملك سلمان يكشف لأول مرة الأسلحة التي استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وخلال خطابه السنوي بمجلس الشورى قال الملك سلمان إن "المملكة تواصل جهودها المشرفة في نصرة اليمن وما زالت إيران مستمرة منذ عقود بالتدخل في شؤون جيرانها ورعاية ودعم الإرهاب، ولقد عانت المملكة والعديد من الدول من سياسات وممارسات النظام الإيراني، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن النظام الإيراني أضاف إلى رصيده الإجرامي الاعتداء التخريبي على أرامكو، واستهداف سفن شحن وناقلات نفط، مشيرا إلى التزم السعودية كعادتنا بالحكمة في التصدي لهذه الأعمال الجبانة، وثمن مواقف الحلفاؤ من الدول الشقيقة والصديقة.

وقال إن "المملكة تعرضت للاعتداءات بـ286 صاروخا بالستيا و289 طائرة مسيرة"، مؤكدا أن المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن وتأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع".

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2019

وأضاف أن هذه الاعتداءات لم تؤثر على المسيرة التنموية، ولا على حياة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الفضل بعد الله يعود للقوات المسلحة السعودية وتواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.