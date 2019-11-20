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    حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس

    الملك سلمان يكشف لأول مرة الأسلحة التي استخدمت في الهجمات على منشآت أرامكو

    © AP Photo / Fethi Belaid
    العالم العربي
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    أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن أسلحة إيرانية استخدمت في الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو في سبتمبر/ أيلول الماضي.

    وزير الخارجية الإيرانية محمد جودا ظريف، 18 يوليو/ تموز 2019
    © REUTERS / Lucas Jackson
    "رد واسع لا يقتصر على أحد"... إيران تبلغ أمريكا عدم مسؤوليتها عن هجوم أرامكو
    وخلال خطابه السنوي بمجلس الشورى قال الملك سلمان إن "المملكة تواصل جهودها المشرفة في نصرة اليمن وما زالت إيران مستمرة منذ عقود بالتدخل في شؤون جيرانها ورعاية ودعم الإرهاب، ولقد عانت المملكة والعديد من الدول من سياسات وممارسات النظام الإيراني، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    وأكد أن النظام الإيراني أضاف إلى رصيده الإجرامي الاعتداء التخريبي على أرامكو، واستهداف سفن شحن وناقلات نفط، مشيرا إلى التزم السعودية كعادتنا بالحكمة في التصدي لهذه الأعمال الجبانة، وثمن مواقف الحلفاؤ من الدول الشقيقة والصديقة.

    وقال إن "المملكة تعرضت للاعتداءات بـ286 صاروخا بالستيا و289 طائرة مسيرة"، مؤكدا أن المملكة تسعى إلى تسوية سياسية في اليمن وتأمل أن يفتح اتفاق الرياض الباب أمام محادثات سلام أوسع".

    وأضاف أن هذه الاعتداءات لم تؤثر على المسيرة التنموية، ولا على حياة المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن الفضل بعد الله يعود للقوات المسلحة السعودية وتواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة.

    وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

    إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

    من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.

    انظر أيضا:

    وزير الدفاع الأمريكي: إيران استهدفت المنشآت السعودية في "أرامكو"
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    "ليست إيران"... أردوغان يشير إلى الجهة التي نفذت هجمات "أرامكو" في السعودية
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    وكالة: أمريكا شنت هجمات على إيران عقب هجوم "أرامكو"
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, اليمن, إيران, أرامكو, الملك سلمان, مجلس الشورى السعودي
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