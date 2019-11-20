الجزائر...إيداع مستشار سابق بالرئاسة ورجل أعمال الحبس المؤقت بسبب الفساد

وحسب جريدة "النهار" الجزائرية، فإن قاضي في محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة أصدر أمرا لمصالح الأمن المختصة للتحقيق مع المتهمين في قضية فساد ورشوة.
وأضافت ذات المصادر بأن المتهمين تم التحقيق معهما من قبل فصيلة البحث للدرك الوطني باب جديد شهر أكتوبر المنصرم.
🔴🔴#عدالة: توقيف رجل الأعمال "عمر عليلات" والمستشار السابق برئاسة الجمهورية "زين حشيشي" بتهمة #الرشوة و #الفساد— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) 20 ноября 2019 г.
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وأكدت ذات المصادر أن المتهمين تم استدعاؤهما مجددا، أول أمس، من قبل مصالح الأمن المختصة وفصيلة الأبحاث لباب الجديد في إطار مواصلة التحقيق معهما.
وتجدر الإشارة إلى أن عمر عليلات يعتبر أحد ممولي الحملة الانتخابية لأحد أبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
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