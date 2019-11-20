خبير استراتيجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا صباح اليوم ستكون الأخيرة

قال الدكتور علاء الأصفري، الخبير الاستراتيجي السوري، إن "هناك مقاومة شعبية بدأت تتشكل في الجنوب السوري، ردًا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة، لزعزعة استقرار سوريا، خاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري مع الحليف الروسي، في الشمال السوري".

واعتبر الأصفري في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن الغارات الإسرائيلية على سوريا، فجر اليوم، هدفت لإعادة خلط الأوراق على الطاولة.

وتابع الأصفري: "هناك مصلحة إسرائيلية أمريكية في التصعيد مع سوريا، فهما يريدان إشغال الجيش العربي السوري في جبهتين، الأولى الرد على إسرائيل، والثانية استكمال تحرير البلاد من الجماعات الإرهابية".

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية، صباح اليوم، استهدفت منازل للمدنيين، ولا يعرف أحد السبب وراء مثل هذه العمليات".

وأوضح الخبير الاستراتيجي السوري أن "الغارات الإسرائيلية على سوريا، صباح اليوم، ستكون الأخيرة، لوجود أجندة اعتمدها محور المقاومة الممتد من حزب الله في لبنان مرورًا بسوريا والعراق وصولًا إلى إيران، بموجبها سيتم تفعيل الضغط على إسرائيل، حتى تمتنع عن ارتكاب مثل هذه الاعتداءات".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت عشرات الأهداف الإيرانية والسورية داخل سوريا، اليوم الأربعاء، فيما وصفه بأنه هجوم انتقامي.

وجاء في البيان الصادر عن الجيش: "ردا على الصواريخ التي أطلقتها قوة إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل، الليلة الماضية، قصفت طائرات جيش الدفاع عشرات من الأهداف العسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية بما في ذلك صواريخ سطح/جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية".

#عاجل نعتبر #النظام_السوري مسؤولًا عمّا يحدث في أراضيه، ونحذره من العمل، أو السماح للعمل ضد #إسرائيل انطلاقًا من أراضيه. عمليات من هذا النوع قد تؤدي إلى ردود فعل كبيرة.#جيش_الدفاع سيستمر بالعمل بعزم ضد #التموضع_الإيراني في #سوريا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 20, 2019

​وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "نعتبر النظام السوري مسؤولًا عمّا يحدث في أراضيه، ونحذره من العمل، أو السماح للعمل ضد إسرائيل انطلاقًا من أراضيه. عمليات من هذا النوع قد تؤدي إلى ردود فعل كبيرة".

وتابع: "جيش الدفاع سيستمر بالعمل بعزم ضد التموضع الإيراني في سوريا".

وأردف أدرعي، يبقى جيش الدفاع جاهزًا لمختلف السيناريوهات، وسيستمر بالعمل من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل طالما تطلّب الأمر ذلك، يجب الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي سيتم منحها إن تطلب الأمر".

وكانت 6 طائرات إسرائيلة استهدفت محيط العاصمة دمشق بموجتين متتاليتين من الصواريخ 3 في كل موجة، حيث بلغ عدد الصواريخ التي أطلقتها الطائرات 18 صاروخا تم إسقاط 11 منها، وفقا لمراسل "سبوتنيك".

وقال الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء: "إن أنظمته الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ انطلقت من سوريا نحو إسرائيل".

وقبلها بدقائق، انطلقت صافرات الإنذار من صواريخ قادمة في هضبة الجولان المحتلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان – وقتها -، أنه "تم تحديد أربع عمليات إطلاق من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية والتي اعترضتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية. لم يتم رصد استهداف التجمعات الإسرائيلية".

وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أفاد أن الدفاعات الجوية السورية تصدت، فجر الثلاثاء، لأهداف إسرائيلية جنوبي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "إنه سمع دوي انفجارات بالقرب من مطار دمشق".