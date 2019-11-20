متظاهرون يقطعون طريق الحسكة ــ دير الزور احتجاجا على اعتقال مواطن وابنته

وقال مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن العشرات من سكان القرى جنوبي محافظة الحسكة تجمعوا بمظاهرتين كبيرتين عند مفرق قريتي قانا (15 كم جنوب الحسكة)، والحمدانية (30 كم جنوب الحسكة) وقاموا بقطع الطريق العام (الحسكة – دير الزور)، احتجاجاً منهم على اختطاف سيارة عسكرية تابعة لتنظيم "قسد" كلا من المواطن عيادة الشويخ وابنته العشرينية أثناء تواجدهما على مفرق قريتهما "الحمدانية" واقتادهما إلى جهة مجهولة.

© Sputnik . Ateea Al-Ateea متظاهرون يقطعون طريق الحسكة دير الزور احتجاجا على اعتقال مواطن وابنته

وتابع المراسل بأن حالة من التوتر والفوضى تسود المنطقة الجنوبية، حيث قامت سيارات ودوريات تنظيم " قسد" بمحاصرة المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم، إلا أن ذلك لم يمنع السكان من الاستمرار بالتظاهر مع وصول أعداد كبيرة من القرى المجاورة للمشاركة في التظاهرات.

يشار أن تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، مازال يعتقل عددا كبير من المدنيين من أهالي القرى والمناطق الواقعة تحت سيطرته في منطقة شرق الفرات من أبناء العشائر العربية دون توجيه أي تهمة لهم.