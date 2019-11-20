الشهري: أمريكا وجهت رسالة إلى إيران عبر قرار عسكري بشأن السعودية

قال الخبير الاستراتيجي السعودي، الدكتور أحمد الشهري، إن "الولايات المتحدة خططت منذ بداية التصعيد في الممرات الملاحية، لإرسال 5 آلاف جندي أمريكي، في إطار محاربة الإرهاب، وحماية الملاحة في الخليج العربي".

وأشار الشهري، في تصريحات إلى "سبوتنيك"، إلى زيادة التهديدات الإيرانية والحوثية في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا، ما يستدعي تضافر جهود الحلفاء؛ للتصدي لزعزعة الأمن، وأضاف قائلا : "إن تعزيز القوات الأمريكية ضمن التحالف الدولي لحماية حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وباب المندب، سيردع إيران عن تهديداتها للأمن القومي العربي، فضلا عن وجود انتفاضات شعبية في كل من إيران والعراق ولبنان ولا يعرف ما سيتمخض عنها".

وأكد الخبير الاستراتيجي السعودي، أن "هذه القوات للردع وليس الهجوم، وترسل رسالة إلى طهران مفادها، أن الممرات البحرية دولية وتهديده بمثابة تهديد للأمن والسلم في العالم، معتبرا أن أهمية القوات الأمريكية لا ترتبط بعددها بل بمهامها، ومعظم هذه القوات لوجيستية فنية لدعم منظومة الباتريوت والصواريخ وليس جيشا بريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بأنه سيتم نشر قوات أمريكية إضافية في السعودية في الأسابيع المقبلة للدفاع ضد إيران، وسيبقى نحو 3000 من الأفراد العسكريين في المملكة طالما كان ذلك مطلوبًا، وفقا لرسالة نشرها البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

وجاء في الرسالة: "تشمل القوات الإضافية التي أمرت بنشرها في المملكة العربية السعودية أنظمة الرادار والقذائف لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في المنطقة، وجناح الحملة الجوية لدعم تشغيل الطائرات المقاتلة الأمريكية من المملكة العربية السعودية".

وقال ترامب في الرسالة الموجهة إلى قادة الكونغرس: "سربان مقاتلان... وصلا أول هذه القوات الإضافية إلى المملكة العربية السعودية، وسوف تصل القوات المتبقية في الأسابيع المقبلة".

وأشار ترامب إلى أنه "في ظل الانتشار الجديد، فإن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين في المملكة العربية السعودية سيصل إلى نحو 3000 جندي"، وأضاف: "سيبقى هؤلاء الأفراد منتشرين طالما أن وجودهم مطلوب للوفاء بالمهام المذكورة أعلاه".