الفاتيكان: القرار الأمريكي يهدد بتقويض عملية السلام

صرح الفاتيكان، اليوم الأربعاء، أن إعلان واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية يهدد بتقويض عملية السلام.

القاهرة - سبوتنيك. وجدد الفاتيكان تمسكه بحل الدولتين للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

جاء في بيان صدر عن الكرسي الرسولي أنه "في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بمزيد من التقويض لعملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، والاستقرار الإقليمي الهش، يؤكد الكرسي الرسولي موقفه من [دعم] وجود دولتين لشعبين، كحل وحيد للتوصل إلى حل شامل لذلك الصراع القديم".

وتابع "الكرسي الرسولي يدعم حق دولة إسرائيل في الحياة بسلام وأمن في الحدود المعترف بها من المجتمع الدولي، ويدعم ذات الحق للشعب الفلسطيني، الذي يجب الاعتراف به، واحترامه وتنفيذه".

وأعرب بيان الفاتيكان عن أمله في "التفاوض بشكل مباشر بين الطرفين بدعم من المجتمع الدولي وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.