"المملكة على أهبة الاستعداد"... الملك سلمان يوجه رسالة حازمة إلى إيران

القاهرة - سبوتنيك. وأكد الملك سلمان أن المملكة على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم أمام أي عدوان.
وأضاف الملك سلمان "على النظام الإيراني أن يدرك أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل خيار تبعات سيتحمل هو نتائجها".
وأكد أن "المملكة لا تنشد الحرب لأن يدها التي كانت دوماً ممتدة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد، إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان".
وتابع الملك سلمان "أظهرت الاعتداءات التخريبية على منشآتنا النفطية في بقيق، وخريص، التي استخدمت فيها الأسلحة الإيرانية، مستوى الإحباط الذي وصل إليه النظام الإيراني، مما جعل العالم يتوحد في مواجهة هذا العدوان الإجرامي".
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