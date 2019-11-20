أنصار الله تعلن مفاجأة عسكرية: أسلحتنا يمكنها ضرب أهداف داخل إسرائيل

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، أن بإمكان الطيران المسير، والقوة الصاروخية للجماعة، ضرب أهداف حيوية لإسرائيل.

وقال سريع، في كلمة خلال ندوة بعنوان "الأطماع الإسرائيلية" في صنعاء، اليوم الأربعاء، "القوات المسلحة اليمنية جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي".

وأضاف، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، "القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في مجال القوة الصاروخية والطيران المسير أصبح لديهما من الإمكانات ما يمكنهما من ضرب أهداف حيوية داخل العمق الإسرائيلي".

وكان عبد الملك الحوثي قد تحدث عن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، لإيران بتزويد الجماعة بصواريخ دقيقة، متوعدا بتوجيه ضربات لإسرائيل في حال نفذت أي عمل عدائي ضد اليمن.

وقال "شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد ضد العدو الإسرائيلي، وتوجيه أقسى الضربات ضد الأهداف الحساسة في كيان العدو إذا تورط في أي حماقة ضد شعبنا".

وأردف "موقف العداء لإسرائيل ككيان غاصب هو موقف مبدئي إنساني أخلاقي والتزام ديني".