التحالف العربي يؤكد الإفراج عن السفينة التي احتجزها الحوثيون قبالة سواحل اليمن

تم الأمر بالإفراج عن السفن الكورية في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسيول وبعدالتحقق من مدنيةالسفن وإعتذار الطاقم والوقوف أيضا ع حقيقةالأسباب التي وقفت وراءهذه المخالفة والتي تبين من واقع التحقيق أنها تعود إلى إضطرار السفن للهروب الى مياهناالإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان البحر، وتبين من واقع التحقيق أنها تعود إلى اضطرار السفن للهروب إلى مياهنا الإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان البحر

— حسين العزي (@hussinalezzi5) November 19, 2019