التحالف العربي يؤكد الإفراج عن السفينة التي احتجزها الحوثيون قبالة سواحل اليمن

القاهرة - سبوتنيك. نقلت قناة "العربية" عن التحالف "انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية "رابغ 3" وتسليمها للشركة المالكة"، مؤكدا "مستمرون في جهودنا لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وقال العزي، وهو رئيس العلاقات الخارجية في جماعة أنصار الله، ونائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، على حسابه في "تويتر": "تم الأمر بالإفراج عن السفن الكورية في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسيئول، وبعد التحقق من مدنية السفن واعتذار الطاقم والوقوف أيضا على حقيقة الأسباب التي وقفت وراء هذه المخالفة".© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
تم الأمر بالإفراج عن السفن الكورية في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسيول وبعدالتحقق من مدنيةالسفن وإعتذار الطاقم والوقوف أيضا ع حقيقةالأسباب التي وقفت وراءهذه المخالفة والتي تبين من واقع التحقيق أنها تعود إلى إضطرار السفن للهروب الى مياهناالإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان البحر، وتبين من واقع التحقيق أنها تعود إلى اضطرار السفن للهروب إلى مياهنا الإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان البحر
— حسين العزي (@hussinalezzi5) November 19, 2019
واعتبر العزي، أن "القوات البحرية وخفر السواحل سجلت انتصارا للسيادة اليمنية وسلامة الملاحة البحرية التي ترتكز في جوهرها على احترام المياه الإقليمية للدول والتقيد بالقانون الدولي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)