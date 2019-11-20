الجيش الجزائري يعتقل متشددين خططوا للسفر إلى منطقة الساحل

صرحت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش ألقى القبض على ثمانية أشخاص كانوا يعتزمون الانضمام لمتشددين إسلاميين في منطقة الساحل المجاورة.

ذكر بيان للوزارة أن المعتقلين الثمانية ضبطوا أمس الثلاثاء في منطقتي غرداية وريلازين دون أن يتطرق لتفاصيل.

وسبق للجزائر أن عبرت مرارا عن مخاوفها بخصوص الأمن عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر حيث شن متشددون هجمات دامية على المدنيين والقوات الحكومية.

وشدد الجيش إجراءات الأمن على حدود الجزائر مع منطقة الساحل وليبيا وأعلن مصادرة أسلحة خلال دوريات العام الجاري.

وتعافت الجزائر من أعمال عنف مرتبطة بمتشددين إسلاميين استمرت نحو عشر سنوات في التسعينيات وقُتل فيها ما يقدر بنحو 200 ألف شخص في أعقاب إلغاء انتخابات تشريعية كان حزب إسلامي على وشك الفوز بها، بحسب ما نقلت "رويترز".

هذا وكان بيان للجيش الجزائري قد أعلن في وقت سابق على أن وحدات من الجيش دمرت مخبأ للإرهابيين، بعد كشفه في محافظة الجلفة، وكان المخبأ يحتوي على خمس قنابل تقليدية الصنع ومواد متفجرة.