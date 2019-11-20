مصادر لـ"سبوتنيك": استقالة محافظ بنك السودان المركزي دون إبداء أسباب

كشفت مصادر سودانية عن تقديم محافظ البنك المركزي لاستقالته، اليوم الأربعاء، دون إبداء أسباب.

الخرطوم - سبوتنيك. قال مصدران لوكالة "سبوتنيك" إن "محافظ البنك المركزي، حسين يحيى حنقول، قدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، دون توضيح أسباب".

فيما لم يصدر أي بيان رسمي من البنك المركزي حول الاستقالة.

وفي سياق متصل، توقع عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، محمد الحسن الأمين، براءة البشير من التهم الموجهة إليه في الجلسة النهائية المزمع إقامتها في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" السودانية "لا يمكننا التنبؤ بالحكم، أو التحدث في الأحكام القضائية، لكننا نتوقع براءة البشير، الشهود كانوا واضحين جدا، كما أن الاتهام لم يكن مؤسسا، المبلغ المذكور وجد في مكتب البشير، ولكنه تصرف فيه وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن وأمنه القومي".

ويجري القضاء السوداني، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.