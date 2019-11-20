موسكو تؤكد ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن رفض موسكو للهجمات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "ازدادت حدة الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على الأراضي السورية في الآونة الأخيرة. مثل هذا التطور للأحداث يبعث القلق والرفض لدى موسكو".

وأضاف البيان: "نحن نعتبر أنه من المهم دون قيد أو شرط احترام سيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية ودول المنطقة الأخرى".

وأكد البيان أن "مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية تزيد التوتر وتقوي الصراع حول سوريا، وتتعارض مع الجهود المبذولة لتطبيع الوضع وتحقيق الاستقرار في سوريا والتسوية السياسية في هذا البلد".

هذا وكان متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على "عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية، تشمل صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية، وذلك رداً على إطلاق الصواريخ من سوريا نحو إسرائيل".