تلفزيون: فيديو حصري يوثق واقعة اقتحام الحرم المكي قبل 4 عقود

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مساء اليوم الأربعاء، فيديو حصريا لعملية اقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما كاملة، التي وقعت فجر العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 1979.

وأذاعت القناة السعودية لقطات حصرية لعملية الاقتحام، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، وهي العملية التي استولى من خلالها أكثر من 200 مسلح على الحرم المكي، وسيطروا عليه، بدعوى ظهور المهدي المنتظر.

يشار إلى أن عملية "جهيمان" هزت العالم الإسلامي برمته، خاصة وأنه سقط بعض رجال الأمن وبعض المسلحين المتحصنين داخل الحرم المكي، في وقت برر جهيمان العتيبي، قائد عملية الاقتحام هجومه بدعوى نصرة للمهدي المنتظر.

ووقف العتيبي وبجواره محمد عبد الله القحطاني، ليعلنا أمام المصلين خروج المهدي المنتظر، ذلك بالتوازي مع إسراع المسلحين إلى إغلاق أبواب الحرم المكي خلفهم، وقتلوا حراسه، ليصبح بعدها المصلون رهائن داخل الحرم.

وبعد أسبوعين كاملين، وتحديدا في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 1979، تمكن الحرس الوطني السعودي من تحرير الحرم المكي من جهيمان وأتباعه، لينفذ بعدها العتيبي حكم الإعدام ومن تبقى معه من المسلحين.