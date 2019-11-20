الملك سلمان: اكتتاب أرامكو سيجلب استثمارات ويخلق آلاف الوظائف

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن اكتتاب "أرامكو" سيجلب استثمارات ويخلق آلاف الوظائف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف الملك سلمان في كلمة له في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، أن "السياسة النفطية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات النفط، مشيرا إلى سرعة استعادة أرامكو للإنتاج بعد الهجمات التي وقعت مؤخرا تثبت القدرة على تلبية الطلب العالمي".

وأشار الملك السلمان إلى أن "الاكتتاب سيسمح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها بالمساهمة في هذه الشركة الرائدة، مما يسمح بالاستثمارات وخلق الآلاف من الوظائف".

وأوضح أن ذلك "سيعزز حجم السوق المالية السعودية إلى صفوف الأسواق العالمية، فضلا عن تعزيز الشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وأكد العاهل السعودي، أن "المملكة تسير في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة".

وذكر أن "السعودية تحرص على المضي قدما في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة دليل على عزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية".

وأعلنت شركة أرامكو، الأحد الماضي، إنها تبيع 1.5 في المئة من أسهم الشركة، في الاكتتاب العام بقيمة تتراوح بين 24 و25.5 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان، إن حجم العرض الأساسي سيكون 1.5 في المئة من أسهم الشركة، وسيتراوح سعر الأسهم بين 30 و32 ريال سعودي (8-8.5 دولار).

وستكون نسبة 0.5 في المئة (حوالي مليار سهم) متاحة للاكتتاب للأفراد، و1 في المئة للمؤسسات، على أن يكون الاكتتاب للأفراد بالحد الأعلى للنطاق السعري هو 32 ريال.

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، فإن تحديد النطاق السعري لأسهم الشركة العملاقة بهذه الحدود، يعني تقييم إجمالي أسهم الشركة بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي.

في وقت سابق، أكدت الشركة في بيان لها بأن فترة الاكتتاب للمستثمرين ستكون بين 17-28 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بينما اكتتاب الشركات والمؤسسات الاستثمارية يمتد للفترة ما بين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري والـ4 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وستطلق "أرامكو" طرحها العام الأولي، عبر إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وأفادت تقارير إعلامية سعودية بأن البنوك بالمملكة استبقت المشاركة في اكتتاب "أرامكو"، بتنبيه هام لعملائها الراغبين في المشاركة في هذا الطرح العام الأولي.

وطلبت البنوك من العملاء الراغبين هم أو أحد أفراد عائلتهم في الاكتتاب على أسهم "أرامكو" إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالأسرة.

وحددت "أرامكو" قائمة بالبنوك الـ 13 التي سيتم من خلالها الاكتتاب، داعية العملاء الذين لا يملكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعة البنوك المشتركة في الاكتتاب.