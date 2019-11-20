إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة توافقان على تعزيز التعاون في مجال الدفاع

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إنا"، مساء اليوم، الأربعاء، أنه وقع مذكرة التفاهم يوم أمس، الثلاثاء، وزير الدفاع الإثيوبي، ليما ميجرسا، ومحمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، على هامش معرض دبي للطيران السادس عشر الجاري.

وأكد ليما بهذه المناسبة حرص بلاده على تعزيز التعاون الدفاعي الإثيوبي الإماراتي، من أجل خدمة المصالح المشتركة.

من جهته، قال محمد بن أحمد البواردي إن الاتفاقية تؤكد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الشراكات والتعاون مع شركائها الدوليين.