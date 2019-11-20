الجامعة العربية تهاجم إيران بقوة: "قرارها يمثل خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية"

القاهرة - سبوتنيك. واعتبر أحمد أبو الغيط ذلك "خروجا فاضحا" عن الأعراف الدبلوماسية.

وأعرب أبو الغيط في بيان، اليوم الأربعاء "عن شجبه واستنكاره لما أقدمت عليه السلطات الإيرانية من اعتراف رسمي بتمثيل الميليشيا الحوثية لديها، وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران، والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها".

واعتبر أبو الغيط الخطوة الإيرانية "خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة قرار 2216".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، عمليات التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في حربها مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين، والتي سيطرت عام 2014 على مناطق واسعة من البلاد بما في ذلك العاصمة، صنعاء.

وفي الوقت الذي تنتقد فيه إيران بشدة عمليات السعودية في اليمن، والتي أسفرت، حسب معطيات الأمم المتحدة، عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين، تتهم المملكة الحكومة الإيرانية بدعم الإرهابيين، في إشارة إلى الحوثيين، والتدخل في شؤون الدول الأخرى والوقوف وراء هجمات قوات "أنصار الله" على الأراضي السعودية.