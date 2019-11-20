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17:51 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مستوطنات

    السعودية ترفض الموقف الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية

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    العالم العربي
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    علق مصدر في وزارة الخارجية السعودية، على القرار الأمريكي، الذي أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي أثار جدلا واسعا في العالم، وصدمة في الوطن العربي.

    مصدرفي الخارجية السعودية يعبر عن رفضه التام للتصريحات الأمريكية حول اعتبار بناء المستوطنات في الضفة الغربية عملا لا يخالف القانون الدولي بحسب "واس".

    ومثل الإعلان الذي جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، تخليا عن موقف الولايات المتحدة القانوني، الذي التزمت به واشنطن على مدار 4 عقود منذ رئاسة جيمي كارتر عام 1978.

    إسرائيليون يركضون للاحتماء وهم يسمعون صفارات الإنذار تحذر من الصواريخ القادمة من غزة في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    الأمم المتحدة تؤكد ثبات موقفها حيال المستوطنات الإسرائيلية
    ويقول الإعلان إن وجود مستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل "لا يتماشى مع القانون الدولي"، وهو ما يعد تراجعا عن موقفها الذي كان يصف المستوطنات بأنها "مخالفة للقانون الدولي".

    وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القرار الأمريكي "يصحح خطأ تاريخيا" ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.

    لكن الفلسطينيين عبروا عن غضبهم.

    وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان "الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

    بينما قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، رافضا موقف الإدارة الأمريكية الذي أصبح مؤيدا الآن للمستوطنات.

    وأيد ذلك الموقف، الاتحاد الأوروبي الذي أعلن على لسان فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد أنه "لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم".

    ويمثل الإعلان المرة الثالثة التي تنحاز فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل وضد المواقف التي اتخذها الفلسطينيون والدول العربية حتى قبل الكشف عن خطته التي طال انتظارها للسلام بين الطرفين.

    وفي عام 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتحت الولايات المتحدة رسميا سفارة لها بالمدينة في العام التالي.

    وفي مارس آذار، اعترف ترامب أيضا بضم إسرائيل لهضبة الجولان عام 1981 في دفعة لنتنياهو لاقت رد فعل غاضبا من سوريا.

    انظر أيضا:

    الأمم المتحدة تؤكد ثبات موقفها حيال المستوطنات الإسرائيلية
    ماذا يعني القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية... خبير قانون دولي يجيب
    بيان من الأزهر حول تصريحات بومبيو عن المستوطنات الإسرائيلية
    وزير الخارجية البحريني ينتقد قرار أمريكا بشأن المستوطنات الإسرائيلية
    الكلمات الدلالية:
    المستوطنات الإسرائيلية, أمريكا, السعودية
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