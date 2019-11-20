السلطات تلقي القبض على معنّف ابنته أمام مدرسة في مكة... فيديو

أعلنت إمارة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُعنّف ابنته بعد خروجها من المدرسة في مدينة جدة.

ذكر حساب الإمارة على "تويتر": ”تم اتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة“.

#إمارة_مكة :

القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو

على مواقع التواصل الاجتماعي يُعنّف ابنته

بعد خروجها من المدرسة بـ #جدة

.. تم اتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه

وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية

الإجتماعية في المنطقة بدراسة حالة الأسرة pic.twitter.com/4N5V36F2UJ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 20 ноября 2019 г.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا لنظام حماية الطفل، بحسب موقع "سبق" المحلي.

وكان مغردون على "تويتر" قد أطلقوا وسم #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته عرضوا فيه مقطع فيديو لشخص يضرب رأس فتاة في جسم مركبته ويصفعها بيده ثم يدخلها إلى المركبة، وسط مطالبات بالقبض عليه ومحاسبته.