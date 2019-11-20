جماعة "أنصار الله" تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لمقاتلة تابعة للتحالف العربي

القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة العميد سريع، في بيان مقتضب على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، "الدفاعات الجوية تتمكن من اعتراض طائرة F15 تابعة لدول العدوان في محافظة صعدة محور جيزان، وذلك بعد التصدي لها بصاروخ أرض - جو نوع ثاقب".

وأضاف العميد سريع "أجبرت الدفاعات الجوية الطائرة على مغادرة الأجواء"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستواصل العمل على حماية الأجواء اليمنية مهما كلفها ذلك".

الدفاعات الجوية تتمكن بفضل الله من اعتراض طائرة F15 تابعة لدول العدوان في محافظة صعدة محور جيزان وذلك بعد التصدي لها بصاوخ ارض جو نوع ثاقب واجبرتها على المغادرة

وتوكد القوات المسلحة انها ستواصل العمل على حماية الاجواء اليمنية مهما كلفها ذلك. — العميد يحيى سريع (@army21ye) 20 ноября 2019 г.

كانت الجماعة قد كشفت، في 24 أغسطس/ آب الماضي، عن منظومة "ثاقب1" للدفاع الجوي، ولفتت إلى أنها دخلت الخدمة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ونجحت في إسقاط طائرة أميركية مسيرة من طراز (إم كيو 9) بعد شهر واحد من دخولها الخدمة، والتصدي لعدد من طائرات الاستطلاع والطيران الحربي ومروحيات الأباتشي.

وذكرت الجماعة أن منظومة ثاقب1 تعمل في عدد من المناطق اليمنية، وتساهم إلى جانب منظومة فاطر في التصدي للأهداف المعادية.