بعد فشل منظومات الدفاع الجوي الأمريكية... ما وجهة السعودية المقبلة

حديث الخبراء توافق مع ما أعلنته "شركة الإلكترونيات المتقدمة" السعودية أن عملاقة النفط "أرامكو" تنوي تأمين منشآتها باستخدام طائرات مسيرة حربية مصنوعة في المملكة.

الخبراء قالوا إن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز التصنيع المحلي لبعض الصناعات العسكرية، بعد نقل التكنولوجيا العسكرية من بعض الشركات المتعاقدة مع المملكة.

وقال مسؤول في شركة "الإلكترونيات المتقدمة"، التي تعمل على إنتاج أنظمة إلكترونية ذات استخدام عسكري ومدني، ودخلت مؤخرا ضمن "الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، أن "أرامكو" تنوي شراء عدد من الطائرات المسيرة من طراز "Bakir" لضمان أمن منشآتها النفطية.

وأوضح، خلال حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية، على هامش "معرض دبي للطيران 2019"، أنها تمثل منتجا جديدا لـ"الإلكترونيات المتقدمة"، مشيرا إلى أن شركته تلقت طلبات من القوات الجوية السعودية وشركة "أرامكو"، خاصة بهذه الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن "الإلكترونيات المتقدمة" تعمل حاليا على تحديث هذه الطائرات لتكييفها مع احتياجاتهما.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي العميد علي التواتي، إن المملكة تتجه للتفاوض مع الجانب الروسي بشأن شراء منظومة دفاع جوي، ونقل التكنولوجيا الروسية إلى داخل المملكة حال التوافق مع موسكو على ذلك.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن صناعة الطائرات المسيرة لم تعد تقتصر على دولة دون أخرى، وأن العديد من الدول العربية دخلت في هذه الصناعة، خاصة في ظل استخداماتها المدنية العديدة وفي حالات الطوارئ وغيرها.