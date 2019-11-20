القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح 2400 شخص في قضايا التظاهر

أعلنت السلطات القضائية في العراق الإفراج عن 2400 من المتهمين في قضايا التظاهر.

بغداد - سبوتنيك. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، مساء اليوم الإربعاء "عدد المطلق سراحهم في قضايا التظاهرات بكفالة أو بالإفراج بلغ 2400 لغاية هذا اليوم".

يتبع...