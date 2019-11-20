السودان... استدعاء أبرز سياسي على علاقة بالبشير وانقلاب 1989

استدعت النيابة العامة السودانية، اليوم الأربعاء، أبرز سياسي إسلامي في السودان للتحقيق بشأن صعود الزعيم السابق عمر البشير إلى السلطة في انقلاب عام 1989.

قال الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" إدريس سليمان، لـ"رويترز"، "جاءت قوة حكومية ظهر اليوم لمنزل الأمين العام للحزب علي الحاج وأبلغته باستدعائه من النيابة العامة".

وندد سليمان بالخطوة وقال إن "علي الحاج قيادة سياسية وليس عسكريا ليتم اتهامه في انقلاب 1989 وهو كان خارج البلاد عند وقوع ذلك الانقلاب".

هذا ويمثل التحقيق مع الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" الإسلامي علي الحاج، خطوة مهمة ضد الشبكات السياسية الإسلامية التي كانت تدعم البشير، الذي أُطيح به في أبريل/ نيسان.

وأسس الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، الذي كان أحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في السودان، حزب "المؤتمر الشعبي" الإسلامي بعد خلاف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق بقيادة البشير. وأصبح الحزب فيما بعد حليفا لحزب "المؤتمر الوطني".

يذكر أن الحكومة الانتقالية الحالية تشكلت في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد اتفاق تقاسم السلطة بين الجماعات المناهضة للبشير والمجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد بعد الإطاحة بالبشير.