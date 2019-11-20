التحالف بقيادة السعودية: لا صحة لما يدعيه الحوثيون بإسقاط مقاتلة من نوع إف-15

القاهرة - سبوتنيك. نقلت الوكالة السعودية الرسمية "واس" اليوم الأربعاء، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله "إشارة لما تتداوله الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع إف-15 تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة".

وأضاف المالكي "ما تم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ 01 / 07 / 2018م، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية الميليشيا بالتزييف".

وكان الناطق باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة العميد سريع، قال في بيان مقتضب على "تويتر" مساء اليوم الأربعاء، "الدفاعات الجوية تتمكن من اعتراض طائرة F15 تابعة لدول العدوان في محافظة صعدة محور جيزان، وذلك بعد التصدي لها بصاروخ أرض - جو نوع ثاقب".

وأضاف: "أجبرت الدفاعات الجوية الطائرة على مغادرة الأجواء"، مؤكدا أن "القوات المسلحة ستواصل العمل على حماية الأجواء اليمنية مهما كلفها ذلك".

وكانت الجماعة قد كشفت، في 24 أغسطس / آب الماضي، عن منظومة "ثاقب1" للدفاع الجوي، ولفتت إلى أنها دخلت الخدمة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ونجحت في إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز (إم كيو 9) بعد شهر واحد من دخولها الخدمة، والتصدي لعدد من طائرات الاستطلاع والطيران الحربي ومروحيات الأباتشي.

وذكرت الجماعة أن منظومة "ثاقب1" تعمل في عدد من المناطق اليمنية، وتساهم إلى جانب منظومة "فاطر" في التصدي للأهداف المعادية.