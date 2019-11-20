بعد عملية "فجر الثلاثاء"… الجيش الإسرائيلي يستعد لرد إيراني قوي

كشفت قناة عبرية النقاب عن استعداد الجيش الإسرائيلي لرد إيراني عنيف، ردا على عملية "فجر الثلاثاء".

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأربعاء، بأنه تخوفا من معاودة التصعيد في الجبهة الشمالية، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على سوريا، فجر أمس، الثلاثاء، يستعد الجيش الإسرائيلي لرد إيراني قوي.

وأوردت القناة العبرية في تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، أن الجيش الإسرائيلي يتهيأ تماما لأي رد فعل لإطلاق نار إيراني، بعدما هاجمت القوات الإسرائيلية فجر أمس الثلاثاء مقرا قرب العاصمة السورية، دمشق.

חשש להסלמה בצפון: אחרי התקיפה הלילה בסוריה, צה"ל נערך הגנתית לירי רקטות איראני בתגובה, ומכין תוכניות לתקיפה נוספת במידה שאכן תהיה תגובה איראנית@moyshis #חדשותהערב pic.twitter.com/J0enzM1IlS — כאן חדשות (@kann_news) November 20, 2019

وسبق لوكالة الأنباء السورية الرسمية أن ذكرت فجر أمس، الثلاثاء، أن شخصين قتلا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي قرب دمشق، وأكد الجيش الإسرائيلي أن عشرات الأهداف الإيرانية والسورية تم استهدافها داخل سوريا.

ووصف الجيش الإسرائيلي الغارات بالهجوم الانتقامي، ردا على الصواريخ التي أطلقتها قوة إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل، فجر الثلاثاء، حسب زعمه، في الوقت الذي تدور فيه معركة سياسية داخل إسرائيل لتشكيل الحكومة الجديدة.