الحوثيون يتهمون الجيش السعودي بقصف مدفعي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأفارقة

القاهرة - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، عن مصدر أمني، قوله، اليوم الأربعاء "الجيش السعودي استهدف بقصف مدفعي تجمعات المهاجرين الأفارقة في سوق الرقو، بمديرية منبة الحدودية (شمال غربي صعدة)، ما أدى إلى مقتل 15 منهم، وإصابة 20 آخرين في حصيلة غير نهائية".

وأضاف المصدر الأمني أن الاستهداف كان "قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً تعرضت له مديرية رازح (غرب صعدة)".

وأشار المصدر إلى أن الطيران التابع للتحالف "شن 5 غارات على مديرية الظاهر (جنوب صعدة)".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل بين قوات الحكومة اليمنية المدعومة من "التحالف"، والقوات المتحالفة مع الحوثيين، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.