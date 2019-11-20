نائب ليبي يؤكد استهداف الجيش لطائرة دون طيار إيطالية في ترهونة مطالبا روما باحترام السيادة

بنغازي - سبوتنيك. وقال القايدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "قوات الجيش الوطني الليبي استهدفت طائرة إيطالية دون طيار وقامت بإسقاطها قرب مدينة ترهونة غربي البلاد".
وأكد القايدي "نسبة 95 بالمئة من الأجواء الليبية تحت سيطرت السلاح الجوي الليبي وعلى إيطاليا أن تعلم أن السلاح الجوي الليبي قادر على حماية أجواءه، وكذلك حماية شعبه"، مؤكداً أن "دفاعات السلاح الجوي الليبي قادرة على أي انتهاكات للأجواء الليبية".
وطالب عضو مجلس النواب الليبي، "باحترام السيادة الوطنية الليبية ومن اليوم على السلطات الإيطالية احترام السيادة الوطنية والقوانين الدولية ليبيا دولة ذات سيادة".
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