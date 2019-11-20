نائب ليبي يؤكد استهداف الجيش لطائرة دون طيار إيطالية في ترهونة مطالبا روما باحترام السيادة

كشف عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي القايدي، عن أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، استهدف طائرة إيطالية دون طيار في مدينة ترهونة، مطالبا السلطات الإيطالية باحترام السيادة الوطنية والقوانين الدولية.

بنغازي - سبوتنيك. وقال القايدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "قوات الجيش الوطني الليبي استهدفت طائرة إيطالية دون طيار وقامت بإسقاطها قرب مدينة ترهونة غربي البلاد".



وأضاف القايدي، "استنكر وبشدة الطيران فوق الأجواء الليبية دون علم السلطات الليبية المتمثلة في قيادة الجيش الليبي، خاصة وأن المنطقة الغربية تعتبر منطقة عسكرية"، مضيفا "ليبيا قبل عام 2019 غير ليبيا اليوم".

وأكد القايدي "نسبة 95 بالمئة من الأجواء الليبية تحت سيطرت السلاح الجوي الليبي وعلى إيطاليا أن تعلم أن السلاح الجوي الليبي قادر على حماية أجواءه، وكذلك حماية شعبه"، مؤكداً أن "دفاعات السلاح الجوي الليبي قادرة على أي انتهاكات للأجواء الليبية".

وطالب عضو مجلس النواب الليبي، "باحترام السيادة الوطنية الليبية ومن اليوم على السلطات الإيطالية احترام السيادة الوطنية والقوانين الدولية ليبيا دولة ذات سيادة".