رئيس الوزراء العراقي السابق يدعو إيران إلى عدم التدخل في شؤون بلاده

علق رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، على الأحداث الجارية في العراق، وعلاقة إيران بها.

وفي حديثه لقناة "العربية"، دعا العبادي إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية، كما طالب بمحاسبة الأشخاص الإيرانيين الذين يتدخلون في تشكيل الحكومة العراقية.



واعتبر أن ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" من وثائق إيرانية حول العراق، يكشف حجم التدخل الإيراني في البلاد.

وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من أكتوبر، قال العبادي: وقفنا ضد حكومة عادل عبد المهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين.

كما أكد أن فريقه النيابي يصر على استجواب الحكومة العراقية ويدعو إلى انتخابات مبكرة.

وتعليقاً على مجابهة المحتجين، قال :"لم يحصل قمع للشعب منذ عام 2003 كما يحصل الآن"، مضيفا "لم يحصل هذا القتل للمتظاهرين اثناء حكومتي."

إلى ذلك، دعا إلى اطلاق سراح المختطفين والحفاظ على الحريات العامة.

ورداً على سؤال حول سعيه للعودة إلى الحكم، قال:" لست ساعيا لخلافة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحكم". وأضاف "تمت إزاحتي من الحكم بتدخل خارجي وعبر الاستعانة بالمليشيات".

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وإصابة أكثر من 15 ألف آخرين.